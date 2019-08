Fonte: Da Casa Milan, Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gli agenti di Diego Laxalt sono appena arrivati a Casa Milan. Il laterale uruguagio in uscita dal club rossonero, che ha una valutazione che si aggira intorno ai 15 milioni di euro, è alla ricerca di una sistemazione.

Come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, gli agenti del calciatore sono arrivati in sede soprattutto per capire se ci sono margini per trasferire Laxalt con una formula diversa dal titolo definitivo. In basso il video con l'arrivo di Ariel Krasouski e Vincent Casella.