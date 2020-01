Fonte: Antonio Vitiello e Alessio Alaimo

Saltata definitivamente l'operazione Antonee Robinson tra Milan e Wigan per problemi tra club, dopo che il terzino aveva già superato le visite mediche. Per questo motivo il Milan ha deciso di richiamare Diego Laxalt, attualmente in prestito al Torino.