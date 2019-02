TMW - Milan, Suso chiede l'aumento: le cifre

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Jesus Suso ha chiesto un adeguamento contrattuale al Milan. Lo spagnolo, imprescindibile per Gattuso, percepisce 3 milioni di euro ma vorrebbe un ritocco per arrivare a una cifra da top, intorno ai 5. La dirigenza rossonera ascolterebbe volentieri proposte (quasi) indecenti per il giocatore, con Atletico e Arsenal che continuano a essere interessate.