Fonte: Antonio Vitiello e Giacomo Iacobellis

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jesus Suso è vicinissimo all'addio al Milan. Dopo avere lasciato San Siro di fretta e furia, tirando dritto e senza fermarsi a lasciare dichiarazioni, l'attaccante spagnolo partirà nelle prossime ore per Siviglia, per chiudere la sua parentesi rossonera. Al Milan andranno circa 22 milioni di euro qualora ci dovesse essere il riscatto in estate.