tmw Monza, Galliani: "Inter e Juventus su Colpani? Giuro che non ho mai parlato con nessuno"

vedi letture

Con Juventus e Inter avete già parlato di Andrea Colpani? Questa una delle domande rivolte dai cronisti ad Adriano Galliani, al momento del suo arrivo presso l'odierna Assemblea di Lega a Milano (all'ordine del giorno anche bilancio consuntivo al 30 giugno 2023, diritti AV 2024-2029, licenze Dati e Licenze Betting streaming, diritti AV Internazionali stagioni 2024/2025 e seguenti, calendario internazionale stagioni sportive 2024/2027): "Mai parlato di Colpani con nessuno - ha sottolineato l'ad del Monza -, al calciatore è stato prolungato il contratto per 5 anni. Leggo di prenotazioni per il giocatore o altre robe, giuro che non ho mai parlato con nessuno. E poi adesso da senatore devo stare attento a fare i giuramenti...".

L'intervista di Galliani viene interrotta dall'arrivo del professor Alberto Zangrillo, attuale presidente del Genoa: "Il professor Zangrillo è il mio salvatore - afferma sorridendo lo stesso Galliani accogliendolo all'ingresso della Lega Calcio -. Degli altri presidenti non me ne frega nulla, ma chi mi ha curato dal covid... I punti vanno e vengono, ma di pelle ce n'è una".

Un'ultima domanda è sul tema Papu Gomez, squalificato due anni per positività al doping: "La questione Gomez come sta andando avanti? Ci sono gli avvocati spagnoli che stanno gestendo, sono cose antecedenti al Monza...".