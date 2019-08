Fonte: Dall'inviato Giacomo Iacobellis

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“È stata una partita difficile contro una squadra di grande qualità su un campo in cui negli ultimi anni facciamo tanta fatica. Abbiamo faticato un po’ e alla fine abbiamo vinto ed è questo quello che conta”. Lo ha detto l’esterno del Napoli Mario Rui dopo la vittoria del Napoli al Franchi contro la Fiorentina intervenendo in mixed zone. “Quello che contavano erano i tre punti e iniziare con una vittoria è positivo. Abbiamo commesso alcuni errori ma in settimana avremo il tempo di rivederli e non commetterli più. È inizio stagione e anche se fisicamente stiamo bene è normale fare un po’ più di fatica”.

Rigore su Mertens? “Non ho visto bene da lontano ma l’arbitro non aveva dubbi, mentre ne ha avuti molti di più sul primo”.

Juventus-Napoli? “Dobbiamo dare continuità al lavoro che stiamo facendo in settimana, speriamo di portare via un buon risultato da Torino”.