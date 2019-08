Edizione del TMW News interamente dedicata al mercato, con le mosse di Inter e Juventus in primo piano. Per quanto riguarda le mosse nerazzurre, è Alexis Sanchez il giocatore più vicino per rinforzare il reparto avanzato, mentre la situazione di Icardi resta un rebus: Juventus o Napoli le possibili destinazioni. Spazio anche alla Fiorentina e alla tentazione Ribery, assieme alle video-interviste con l'avvocato Giulio Dini e Luciano Moggi.

