TMW - Nuovo stadio Milano, Antonello: "Progetto di 750 pagine depositato"

Fonte: dall'inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo capitolo sul dibattito in merito al nuovo stadio di Inter e Milan. Nella sala consiliare del Municipio 7, a due passi da San Siro, Paolo Scaroni e Alessandro Antonello, rispettivamente presidente del Milan e ad dell'Inter, incontrano i cittadini entrando nel dettaglio della presentazione dei due concept per il nuovo stadio, in linea con la massima trasparenza garantita dai club fin dall'inizio. Ecco le parole dell'amministratore delegato dell'Inter, ha parlato: "Non siamo entrati nei dettagli dei progetti, ma sono masterplan a cui è seguito uno studio di fattibilità dettagliato. Per noi è importante oggi cominciare il percorso di dialogo, i due progetti non sono definitivi, vogliamo ascoltare la cittadinanza, le istituzioni e chiunque voglia migliorare queste idee. Vogliamo chiarire quale è stata la posizione perché si è parlato di monologo dei club, invece noi abbiamo presentato i progetti in base alle normative di legge. Non possiamo entrare nel merito di un'area che non è sotto la nostra responsabilità e di cui non siamo i proprietari. Ad oggi non abbiamo interlocuzioni con i proprietari dell'area Trotto perché non rientra nel nostro scopo di lavoro. Noi siamo interessati all'area e al distretto di San Siro. Oggi mi sembra di parlare di speculazione edilizia pensare che ci siano accordi sulle due aree e sulle due proprietà".

"I club hanno presentato una proposta al Comune di Milano che deve ancora rispondere sull'interesse pubblico, non siamo qui ad imporre nulla che non piaccia. Non abbiamo fornito ulteriori dati perché c'è un iter da rispettare: il Comune sta analizzando la documentazione, ci siamo confrontati con la commissione dei servizi e stanno valutando. Vorrei essere chiaro: nessuno sta nascondendo nulla, il progetto di 750 pagine è stato depositato e l'amministrazione lo sta valutando. Essere qui con voi è un momento di condivisione ed apertura, sentiamo le esigenze e le facciamo nostre. Il Comune si deve esprimere sull'interesse pubblico con la scadenza che è fissata al 10 ottobre ma potrebbe essere prorogata, e noi siamo favorevoli a questa proroga perché significa dare maggior tempo. A termine di questo iter capiremo se c'è interesse pubblico".