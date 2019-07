© foto di Giacomo Iacobellis

La Cina chiama con forza Dusan Tadic. Secondo quanto raccolto da TMW, il capocannoniere dello scorso campionato olandese (insieme a Luuk de Jong del PSV) in queste ore avrebbe ricevuto infatti una ricca proposta da un club di Super League, che gli offre uno stipendio da circa 10 milioni di euro a stagione.

Il grande salto - Un'offerta importantissima a livello economico che ha fatto inevitabilmente riflettere, anche se l'attaccante dell'Ajax a 30 anni preferirebbe fare l'ultimo step nel calcio europeo. Milan e Bayern Monaco, proprio in tal senso, non lo hanno mai perso di vista e i contatti col suo entourage non sono mancati neanche nell'ultimo periodo. Si preannuncia, così, un'altra estate bollente per Tadic.