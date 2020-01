TMW - Parma, Faggiano: "Kurtic? Più si fanno i nomi, più aiutiamo gli altri"

Fonte: Dal nostro inviato, Niccolò Pasta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bisogna ricominciare e restare coi piedi per terra, senza pensare di avere già la salvezza in tasca. Ho poco da rimproverare perché l'Atalanta è una signora squadra, qualcuno forse non se n'era accorto. Certo, non volevamo prendere cinque gol ma se anche gli episodi girano a sfavore...". A parlare è Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma che ha parlato dopo il 5-0 incassato a Bergamo contro l'Atalanta. "Nessuno si aspettava questo risultato, siamo tutti rammaricati. Iniziare un nuovo anno con un 5-0 non è positivo, adesso c'è il mercato e dobbiamo cercare di parlarne il meno possibile".

Il mister aveva auspicato un innesto per reparto.

"Ci stiamo lavorando, col mister c'è un confronto continuo. Non siamo costretti a vendere, ma nemmeno costretti a comprare".

Kurtic?

"Più si fanno i nomi, più aiutiamo la concorrenza. Ci state riuscendo, io capisco il vostro lavoro ma voi capite il mio. Non è semplice. Kurtic è uno dei giocatori che ci piace, ma non è semplice raggiungerlo".

Ora bisognerà ripartire contro il Lecce.

"Come fatto in tutte le altre partite. Qualcuno ha fatto le feste, s'è mangiato e ha giocato a carte e forse si è scordato che anche il Milan contro l'Atalanta ha perso 5-0. Si riparte, così come fatto in altre sconfitte senza commettere più gli errori commessi. L'Atalanta è una squadra che sta dimostrando di potersela giocare con tutti, è la squadra che fin qui mi ha dimostrato di più".