Il Parma ha ricevuto una proposta di circa 5 milioni di euro per Gervinho. L'attaccante ivoriano, classe 1987, vorrebbe lasciare i ducali dopo l'offerta dell'Al Sadd: 18 mesi - con opzione per un altro anno - a 4 milioni di euro a stagione. Il Parma, bloccato Caprari, sta cercando di assicurarsi almeno un altro giocatore per chiudere il proprio attacco.