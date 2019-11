TMW - Parma, Sepe: "Momento difficile per gli infortuni. Inglese migliora"

Fonte: dal nostro inviato, Niccolò Pasta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il portiere del Parma, Luigi Sepe, intervenuto a margine del meet & greet con i tifosi ducali, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Stiamo lavorando bene ma in questo periodo purtroppo abbiamo tanti infortuni. Questo è un momento difficile, sappiamo che dobbiamo tenere duro perché poi ci sarà la sosta: domenica avremo una partita importante e dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi, poi alla fine vedremo quale sarà il risultato".

Affronterete una squadra incerottata come voi.

"Queste cose capitano a tutti. Bisogna essere bravi e lavorare bene, e chi va in campo deve dare più di quello che può dare".

Rispetto all'anno scorso sembrate una squadra più matura e propositiva. Avete anche voi questa consapevolezza?

"Noi abbiamo la consapevolezza di lavorare bene in settimana e di ripetere in partita ciò che facciamo. A volte ci riusciamo, a volte meno. Siamo una squadra che può dare fastidio a chiunque, lo abbiamo dimostrato anche contro l'Inter, ma possiamo anche perdere contro chiunque se si gioca male. Siamo una squadra che deve lavorare bene e star bene in campo, dare più di quanto si può dare e alla fine vedere il risultato".

Da quest'estate voi portieri vi siete preparati a questa nuova regola sui rigori.

"Più o meno le regole sui rigori sono sempre le stesse, ora basta tenere un piede sulla linea. Adesso c'è anche il VAR che guarda, a differenza dell'anno scorso, e questo fa sì che si debba stare più concentrati".

Qual è la parata più difficile che ha fatto in questo inizio di campionato?

"Anche se non è servita a nulla, penso a quella che ho fatto contro la SPAL. Peccato per il risultato che poi è maturato".

A Firenze ha raggiunto le cinquanta presenze con il Parma.

"Sono contento di questo traguardo, certo non è il mio obiettivo finale ma spero di aggiungere altri zeri".

Qual è il suo obiettivo finale?

"Ho tre anni di contratto e guardo gara dopo gara. Pensiamo a salvarci, poi dobbiamo vedere. Magari tra un anno il Parma non mi vuole più, chi lo sa, ma fin quando ci sono le condizioni per lavorare sono contentissimo di essere qui".

Come vi state preparando alla Roma?

"Sono una squadra fortissima e conosciamo il loro potenziale. I loro infortuni non incidono così tanto perché i loro sostituti sono altrettanto forti, quindi dobbiamo pensare a noi, a fare la nostra partita e poi vedremo".

Come sta Inglese?

"E' contento perché aveva paura di doversi operare, invece sta già lavorando per rinforzare la caviglia. Stessa cosa per Grassi, speriamo di averli il prima possibile".

Cosa ti chiede di particolare il mister?

"E' vero, tante volte parliamo della disposizione in campo. Prima della partita ci chiede cosa fare, poi in campo andiamo noi che possiamo valutare altre situazioni. Se ne parla e poi è il mister che decide ciò che dobbiamo fare".