TMW - Perinetti: "Cessione Piatek a gennaio? Il calcio di oggi è questo"

© foto di Chiara Biondini

Il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, premiato al Football Leader 2019 come 'Scouting Leader', ha parlato dal palco: "Il calcio non ha una vecchia o una nuova scuola, è sempre lo stesso. Bisogna avere volontà e passione, ma anche il desiderio di aggiornarsi. Solo così si può vincere, il gol più bello è sempre il prossimo. Idem le trattative di mercato, così abbiamo cavalcato tanti anni di professionismo. L'ultima stagione? Siamo sopravvissuti, è importanti. La cessione di Piatek a gennaio? Il calcio di oggi è questo, scoprire calciatori per poi fare delle rinunce. Era difficile dire no al Milan, per noi e per lui. Forse l'errore è stato quello di non essere riusciti a sostituirlo nel modo migliore".