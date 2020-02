vedi letture

tmwradio Allarme Coronavirus, Ghirelli: "Reazione encomiabile del paese"

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della situazione dopo il rinvio di diverse gare per l’allarme Coronavirus: “Mi auguravo che non si dovesse vivere questa emergenza, ma al momento attuale c’è una risposta encomiabile da parte dei cittadini, una tenuta del paese forte dove emergono le capacità migliori degli italiani. La risposta complessiva è molto generosa, basti vedere l’operato di medici, infermieri e tutti coloro che lavorano nella sanità. Le istituzioni stanno percependo bene questa reazione, che ci dà l’immagine di un Paese migliore di quello che spesso pensiamo e magari potrebbe scattare quel qualcosa che può portarci fuori dalla crisi non solo dovuta al Coronavirus, ma più in generale”.