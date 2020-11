tmw radio Bergomi: "Juve, l'impatto di Morata non sorprende. Dybala dal 1' in un solo modo"

Nell'intervista di ieri a TMW Radio, l'ex difensore Beppe Bergomi si è espresso anche su due giocatori della Juventus, che stanno attraversando momenti differenti: Dybala e Morata. Ecco quanto ha detto, cominciando da quest'ultimo e su quanto l'abbia sorpreso il suo impatto 2.0: "Poco, perché bisogna sempre pensare al campionato, alla squadra in cui va e al fatto che conoscesse già l'ambiente: Morata è veloce, corre per la squadra, dà profondità e sa colpire di testa. Poteva andare bene da subito, e non mi ha sorpreso proprio perché è perfetto per il campionato italiano".

Dybala riuscirà a trovare spazio?

"Giusto che Pirlo vada avanti con la propria idea di gioco. Ha iniziato in un certo modo, e rinunciare a Danilo e Cuadrado per lui è quasi impossibile. Allora devi decidere: Ronaldo si sposa meglio con Morata... A meno che tu non voglia fare un sistema fisso che è un 3-4-1-2, ma deve essere quello e non ruotare come sta facendo".