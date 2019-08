TMW RADIO - Ds Empoli: "Traoré-Viola saltato per il cambio di proprietà"

© foto di Federico De Luca

Pietro Accardi, direttore sportivo dell'Empoli, ha parlato nel corso di "Stadio Aperto" su TMW Radio:

Come è andata la cessione di Krunic al Milan?

"Krunic era stato seguito dal Milan durante l'anno. E' stato bravo Sergio Berti che ha instradato questa trattativa fino alla conclusione".

Cosa è successo con Traoré?

"Il giocatore a gennaio era della Fiorentina ma bisognava fare ulteriori accertamenti e non c'erano i tempi tecnici. Ci siamo detti di fare tutto di nuovo a giugno ma il cambio di proprietà ha portato i viola a non comprare più il calciatore che di conseguenza al grande campionato, è andato al Sassuolo via Juventus".

Qual è il ruolo di Bennacer?

"Lui può ricoprire tutti i ruoli in un centrocampo a rombo. Lo ha fatto anche con noi. Io penso che il suo ruolo ottimale sia quello del regista davanti alla difesa".

Dragowski l'ha impressionata nella seconda parte dello scorso campionato?

"E' un ragazzo molto serio e professionale che lavora molto per migliorare. Siamo contenti di averlo valorizzato per la Fiorentina".

Chi è il giocatore che potrebbe trasformarsi nel prossimo trascinatore dell'Empoli?

"Non faccio nomi singoli. Credo che abbiamo dei giocatori di prospettiva sui quali lavorarci. La Gumina, Nicolau, Ricci ecc ecc. Ci sono tanti giovani ma anche gente esperta che ci aiuterà a farli crescere al meglio".

Cosa si aspetta dal prossimo campionato di B?

"La Serie B è un campionato molto difficile e insidioso. Ci aspettano tutti e ci considerano la squadra da battere. Noi affronteremo il campionato con il massimo equilibrio e il massimo rispetto per tutti".

Quali potrebbero essere le sorprese in Serie B?

"Il Benevento si sta confermando una società e una squadra forte ma anche la Cremonese si sta muovendo bene. Le neopromosse sono sempre squadre che si rivelano insidiose per l'entusiasmo. Spero che sia un campionato entusiasmante".