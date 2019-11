TMW RADIO - Galli (ag. Cistana): "Italia? Bella storia. Edera a giocare"

Giuseppe Galli, agente di Cistana, a TMW Radio durante 'Stadio Aperto' ha commentato la convocazione in Nazionale del suo assistito: "È una bellissima storia. È un ragazzo semplice, che viene dalla gavetta. La convocazione di Mancini è un premio perché non ha mai mollato. Lì vedrà come si allenano i campioni, è una cosa positiva per lui. È uno che ascolta perché sa che deve migliorare. Ha un margine di miglioramento del 60% e immagino tra due anni cosa potrà diventare. La cosa bella di Cistana è la tranquillità, che per un calciatore è una grande svolta".

Mancini sta puntando tanto sui giovani...

"Alcune sono delle provocazioni. Sono contento di questa crescita collettiva, anche di Castrovilli e Orsolini per esempio. Ci sono tanti giovani interessanti in Italia. Qui c'è anche Sottil, che non è più un mio giocatore ma ha tanta qualità. Lo conosco da quando è piccolo. Il ruolo? Fare tutta la fascia non è il massimo ma deve imparare a farlo perché il calcio di oggi lo richiede. Davanti però è devastante".

Sul Brescia:

"Qualche punto in più lo avrebbe dovuto avere. Solo sabato col Torino ha perso male".

La lotta Juve-Inter?

"Sono d'accordo con Conte, ha la coperta un po' corta a differenza della Juventus. Sarri non ha questo problema".

Il Milan ha speso tanto ma...

"Domenica il Milan mi è piaciuto molto, per come ha giocato e per l'atteggiamento. Vediamo cosa farà. Pioli li sta rimettendo in carreggiata".

Su Edera:

"È sempre stato un ottimo talento. L'anno scorso, a fine campionato, si è operato. Vedremo a gennaio di trovargli una sistemazione adeguata per andare a giocare. Deve andare a fare esperienza. Tra un paio d'anno si farà valere".

Coda a Benevento?

"Per la categoria è uno dei più forti in assoluto, Inzaghi stravede per lui. Anche se non fa gol fa gioco e tiene alta la squadra, è un attaccante completo".