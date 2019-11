© foto di Federico De Luca

Torna il pomeriggio di 'Maracanà' in diretta su TMW Radio. Dalle 13 alle 17 Marco Piccari vi racconterà le ultime vicende legate all'attualità calcistica, commentandole coi tanti prestigiosi ospiti che si alterneranno. Si parte forte con la coppia Sebino Nela-Vincenzo D'Amico, per poi andare a commentare a 360° la giornata anche con il direttore Paolo De Paola e mister Mandorlini, ex Inter ma soprattutto Hellas Verona. Turno di campionato in cui non sono mancate le polemiche arbitrali, che verranno analizzate dall'esperto e puntuale Mauro Bergonzi. Alle 15.40 doppio ex giocatore con Giuseppe Incocciati e Simone Braglia. Il pomeriggio si chiuderà con l'ora dedicata al direttore Mario Sconcerti, che sarà accompagnato da Antonio Di Gennaro. Non perdetevi allora l'analisi di tutti i temi della giornata di A, sintonizzatevi subito su TMW Radio!