Intervistato ieri da TMW Radio, l'allenatore Leonardo Semplici ha parlato anche di due giocatori oggi alla Juventus, da lui conosciuti bene entrambi ai tempi della Fiorentina. Si tratta dei due Federico, Bernardeschi e Chiesa. Iniziando dal primo, l'ex tecnico della SPAL spiega: "Giocare nella Juve non è così semplice, vengono da nove Scudetti e hanno Ronaldo, e con lui grandi giocatori. C'è pressione per gli obiettivi, e questa cosa può pesare nell'approccio, ma mi sembra che comunque in questi anni il suo spazio l'abbia avuto, che sia cresciuto e migliorato: sono cambiati tre allenatori di recente, ognuno lo vedeva in un ruolo diverso e qualche prestazione non è stata al top, ma è un grande calciatore che fa parte della Nazionale e può essere protagonista assoluto pure nella Juve, com'è stato a volte in passato".

Chiesa può consacrarsi da esterno di sinistra?

"Quello è il suo ruolo, e nelle corde forse ha anche qualche gol in più. Questo rimane nella sua maturazione".