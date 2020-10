tmw Roma, il nome nuovo per la difesa è il talento svizzero Omeragic dello Zurigo

E' quello del giovane talento svizzero Becir Omeragic il nome a sorpresa che sta valutando la Roma per la retroguardia. Classe 2002, sul centrale dello Zurigo, considerato un predestinato in patria, c'è anche il Salisburgo. Contatti in giornata per la società giallorossa che lo considera un prospetto per il futuro e che può prendere soprattutto se non dovesse arrivare la fumata bianca con Chris Smalling dal Manchester United.