La Roma non avrà Sinisa Mihajlovic come allenatore. Il serbo - che ha chiesto un po' di tempo per capire quale sarà il futuro - potrebbe alla fine rimanere al Bologna, anche perché i giallorossi gli hanno comunicato di preferire altre piste: Pallotta non vuole surriscaldare ulteriormente la piazza con l'arrivo di un ex bandiera della Lazio.

SALE FONSECA - Così il primo nome per la panchina è Fonseca, dello Shakhtar Donetsk, con cui ci sarà un incontro martedì. La proposta sarà per un triennale da 2,5 milioni di euro. L'unico problema è la clausola del tecnico con gli arancioneri, perché dovrebbero essere versati 5 milioni di euro: l'entourage di Fonseca ha assicurato ai giallorossi di poterlo liberare a zero.

DE ZERBI L'ALTERNATIVA - In caso dovesse saltare l'approdo dell'allenatore portoghese, la Roma si è portata avanti con Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo. A quel punto sarebbe lui il papabile per i capitolini.