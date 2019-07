TMW - Samp-Hurtado, intesa confermata. Prima però serve fare cassa

Fonte: Marco Conterio

Prosegue la trattativa per portare Jan Hurtado alla Sampdoria. E' confermata infatti l'intesa totale col giocatore e col Gimnasia La Plata per 5 milioni. Il Boca, in questo senso, offre 4,5 di dollari per il 50% ma il giocatore ha deciso. Il presidente del club argentino, l'agente e gli intermediari sono in attesa. La Samp deve prima far cassa e la partenza del difensore Andersen in direzione Lione può finalmente sbloccare la trattativa.