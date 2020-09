tmw Samp, trattativa col Fulham per Colley. Possibile ritorno di fiamma del Newcastle

Il Fulham in pressing per Omar Colley. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club inglese è in trattative con la Sampdoria per il difensore gambiano classe '92. Che in Premier League, però, piace anche ad altri club: su tutti il Newcastle. I Magpies, infatti, avevano provato a farsi avanti già a gennaio: non è da escludere un ritorno di fiamma.