TMW - Sassuolo, Traorè: "Dovevamo chiudere la partita nel primo tempo"

Fonte: Dal nostro inviato, Antonio Parrotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Sassuolo Hamed Junior Traorè ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro il Napoli: "Abbiamo avuto la possibilità di chiudere la partita nel primo tempo. Spiace, siamo tristi, siamo dispiaciuti".

Il gol?

"Sono contento di aver segnato ma l'importante è la squadra. Per me conta di più il collettivo. Sono contento del gol ma abbiamo perso".

Più cinque sulla zona retrocessione.

"Secondo me per quello che facciamo meritiamo di più. Ora abbiamo qualche giorno di vacanza, stacchiamo un po' e poi ritorniamo a lavorare. Secondo me ci toglieremo tante soddisfazioni".

Come spieghi il secondo tempo?

"Il Napoli ha alzato i giri del motore ma anche noi abbiamo sbagliato un po'. Abbiamo mollato, è un errore che non dobbiamo fare".

C'era stanchezza per i tre impegni in una settimana?

"Quello sì. C'era un po' di stanchezza. Abbiamo fatto tre partite in una settimana però la partita dura novanta minuti. Nel primo tempo abbiamo fatto bene e nel secondo siamo calati un po'".

Come giudichi la prima parte di campionato?

"Secondo me meritiamo di più. Ora stacchiamo, andiamo in vacanza e quando torniamo lavoreremo e ci toglieremo tantissime soddisfazioni".