© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emiliano Viviano e la SPAL, parti più vicine. Nel pomeriggio incontro tra il club e l’agente del portiere dello Sporting CP. Si va verso il prestito con ingaggio coperto in parte dal club portoghese. Possibile anche che venga inserito l’obbligo di riscatto in caso di salvezza. Viviano verso il ritorno in Serie A, la SPAL ci crede...