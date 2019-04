Fonte: dal nostro inviato Andrea Piras

L’ex centrocampista di Ajax e Olanda John van't Schip ha parlato ai microfoni di TMW anche della sfida fra la sua ex squadra e la Juventus in Champions League: “L’Ajax sta giocando molto bene, ha di nuovo tanti giovani del vivaio molto validi a cui si sono aggiunti calciatori d’esperienza come Blind, Tadic e Schone. Se l’Ajax è in giornata può vincere contro chiunque, contro il Real Madrid hanno giocato benissimo e dovranno ripetersi con la Juventus se vorranno andare avanti. - continua l’olandese - Penso che la Juventus abbia l’esperienza e le qualità per vincere la coppa in questa stagione, specialmente con un Ronaldo che ha dimostrato di essere ancora al top”.