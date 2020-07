tmw Verona-Cetin, affare confermato e a un passo. Le cifre del prestito con controriscatto

vedi letture

Tutto confermato, Mert Cetin è diretto verso l'Hellas Verona. Il turco lascerà la Roma che però ha deciso di mantenere sul giocatore il diritto di controriscatto perché crede anche nelle potenzialità di crescita del ragazzo. Le cifre, ancora da limare e definire nei dettagli, di un accordo sempre più vicino, con Cetin che per adesso prenderà il posto di Amir Rrahmani ma l'idea è che sarà un titolare del nuovo corso visto che anche Marash Kumbulla è in uscita dagli scaligeri. Cetin andrà in prestito in Veneto con diritto di riscatto a 7 milioni di euro. Il controriscatto è poco superiore al doppio, ovvero 15.