Tonali: "Sono felice qui, ma non voglio dire 'resto al Newcastle per altri 10 anni'"

Grandissimo protagonista della gara tra Newcastle e Athletic, Sandro Tonali si è dichiarato "felice" al Newcastle e ha affermato di non pensare a un trasferimento, ma si è rifiutato di impegnarsi per il suo futuro a lungo termine con il club, fa sapere Sky Sport UK oggi. Il centrocampista, che ha un contratto con il Newcastle fino al 2029, ha risposto a domande sul suo futuro dopo essere stato nominato migliore in campo nella vittoria di mercoledì per 2-0 sui baschi in Champions League.

Alla domanda se veda il suo futuro a lungo termine al Newcastle, Tonali ha risposto: "Questa è una domanda difficile, perché nel calcio devi pensare di anno in anno. Non voglio dire 'voglio restare qui per 10 anni' e poi andarmene tra due, tre, quattro o cinque anni. La scorsa estate è stata difficile per noi e per Alex Isak, ma questo è il calcio. Se hai un'opportunità per la tua vita, per un'altra squadra, devi valutare tutto con attenzione nel calcio. Non voglio dire 'voglio restare per 10 anni', ma ora sono felice qui e non sto pensando ad altre squadre".

Per il suo cartellino il Newcastle ha versato al Milan circa 70 milioni di euro, con circa 5-10 milioni di euro in bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi del giocatore e della squadra. Il valore complessivo dell'operazione, inclusi i bonus, è stimato intorno ai 80 milioni di euro.