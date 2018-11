TOP NEWS Ore 13 - Il Milan pensa a Vidal. Juve, obiettivi Asensio e Tonali

Giro d'Italia: Emilia-Romagna, la vera stella è in panchina

Prandelli: "Turnover controproducente se non hai le coppe europee"

Giampaolo non cambia: "Come se Rolling Stones suonassero il liscio"

Inter, tanti nomi per la difesa: ci sono anche Godin e Vertonghen

Casiraghi: "Inter, Icardi-Lautaro non possono giocare insieme"

Higuain scontento al Milan? Il fratello: "Non raccontate bugie"

Roma, per De Rossi prima il rinnovo e poi la panchina della Primavera

Inter, non si molla Chiesa: in estate partirà il nuovo assalto

Parma, sfida al Frosinone per Edera. Il giocatore però vuole restare a Torino

Roma, nulla di grave per Manolas. Domani sarà in Italia

Roma, Monchi pensa Thorgan Hazard per giugno

Juve, la strategia per battere l'Inter e arrivare a Tonali

Juventus, Asensio scontento del Real. Affare in vista?

Milan, Vidal obiettivo per sostituire Bonaventura

Milan, Scaroni: "Meglio tre qualificazioni in Champions che uno Scudetto"

FOCUS TMW - Giro d'Italia, le regioni come se fossero Nazionali

