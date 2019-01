TOP NEWS Ore 13 - L'ombra di Conte su Spalletti. Cardiff su Schick

© foto di PhotoViews

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della mattina

Inter, Spalletti costretto a vincere un trofeo per allontanare Conte - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW - Roma, il Cardiff chiede Schick in prestito: i dettagli dell'offerta - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW - Inter, Perisic spinge per andare via. Le cifre dell'accordo Arsenal - Leggi la news, CLICCA QUI!

TMW - Sampdoria, riscattato Audero. Alla Juve va il giovane Peeters - Leggi la news, CLICCA QUI!

Milan, contatti fitti per Deulofeu: solo l'obbligo può sbloccare il prestito - Leggi la news, CLICCA QUI!

Fiorentina, no al rinnovo subito per Chiesa: nessun incontro in ponte - Leggi la news, CLICCA QUI!

UFFICIALE: PSG, preso Paredes: ha firmato fino al 2023 - Leggi la news, CLICCA QUI!

Inter, cosa succede? Anche Vecino avrebbe chiesto la cessione - Leggi la news, CLICCA QUI!

Napoli, Fornals e Lozano: Giuntoli accelera in vista di giugno - Leggi la news, CLICCA QUI!