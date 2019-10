TOP NEWS Ore 20 - Inter-Juve, incasso record. I convocati di Mancini

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del tardo pomeriggio:

In 75.000 per Inter-Juve. 6,5 milioni d'incasso, nuovo record in Serie A

Inter-Juve, -2, Ramsey: "Infortunio frustrante: adesso sto bene"

Inter-Juve, -2, Bonucci: "Vogliamo lo Scudetto ma contro Conte è dura"

Hellas-Samp, i convocati di Francesco: out Linetty, Maroni e Thorsby

Nainggolan: "Lukaku ha detto 'staremo insieme', è successo il contrario"

L'Italia femminile, fatica e spreca. Poi Girelli spacca la gara: 2-0 a Malta

Genoa-Milan, i convocati di Andreazzoli: confermato il forfait di Barreca

Torino-Zaza, confermato l'affaticamento muscolare al polpaccio destro

Roma, intervento riuscito per Zappacosta: il comunicato del club

Italia, i convocati di Mancini: prima per Di Lorenzo. C'è El Shaarawy

Italia U21, i convocati di Nicolato: ci sono Kean-Cutrone. Torna Tonali