TOP NEWS ore 20 - Rivoluzione mercato Premier, i dettagli. Ora Inter e Atalanta in campo

vedi letture

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti di oggi.

Clamoroso in Inghilterra: la Brexit stravolgerà il mercato per i giocatori dell'UE - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Lucescu: "CR7 sempre in campo con la Juve. È come Ibra per il Milan e Messi per il Barça" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Condò: "Conte in tempo di pace non funziona: è un leader in tempo di guerra" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Juventus, Alex Sandro: "La nostra mentalità deve essere quella di vincere sempre" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Champions League, i risultati al 45' delle partite delle 18.55: il Real fermo sullo 0-0 in Ucraina - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Fiorentina, Prandelli: "Ribery un bambino che vuole vincere. Tornare a Firenze è emozionante" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

FIGC, Gravina: "Quando la Francia ha sospeso il campionato ho visto il buio più profondo" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Dall'Argentina: il cuore di Maradona pesava il doppio di uno normale. Domani nuovi test - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Lazio, Inzaghi: "Per noi lo Zenit è una squadra di prima fascia e li abbiamo battuti" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Juventus, Pirlo: "Riposeranno Cuadrado e Danilo. Serve vincere anche se siamo qualificati" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

VIDEO - Gervinho imita il famoso riscaldamento di Maradona prima di Genoa-Parma - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Atalanta-Midtjylland, le formazioni ufficiali: Zapata e Muriel davanti, in mezzo Pessina dal 1' - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

TMW News - Juve e Lazio, la Champions per ricaricarsi. L'Udinese si gode De Paul - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Battaglia tra Comune di Firenze e FIGC per Coverciano: ballano quasi 500mila euro di tasse non pagate - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Primo bivio per l'Inter. Matthaus: "Con la Juve è la più forte d'Italia. Ed è nel mio cuore" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

TMW - Genoa, si va verso la conferma di Maran. Preziosi ha pensato anche a Ballardini - Leggi la notizia: CLICCA QUI!