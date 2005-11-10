Il Torino e lo 0-3 perfetto di Parma, Abate: “Non dobbiamo abbandonare questo spirito”

Il Toro domina al Tardini e si impone con un netto 0-3: Simeone, autore di una doppietta con due reti una più spettacolare dell’altra, e Adams stendono un Parma sempre più in difficoltà anche sotto la guida di Gilardino. Per la prima volta Abate riesce a centrare due successi consecutivi e i granata tornano a segnare tre gol dopo sette mesi. L’ultima volta era successo proprio contro i gialloblù, il 13 marzo scorso, ma al Grande Torino, con il risultato finale di 4-1. Sorride anche Perri, che festeggia il primo clean sheet da quando veste la maglia granata. Il Toro sale così a quota dieci punti e la classifica assume contorni decisamente più interessanti: raggiunto il Napoli di Allegri, i granata ritrovano la parte sinistra della graduatoria e vedono a sole tre lunghezze Cagliari e Frosinone, le sorprese di questo inizio campionato. Nel mirino c’è anche la Juventus, distante appena un punto: l’occasione per operare il (momentaneo) sorpasso arriverà venerdì sera, quando al Grande Torino farà visita il Monza dell’ex Juric.

“La piazza ci chiede innanzitutto questo spirito, che non dobbiamo mai abbandonare - il commento di Abate dopo la vittoria più bella e convincente di questo inizio di stagione - e con tanti nuovi non è facile creare un gruppo e legami forti, ma io credo tanto in questo: ogni giorno sto imparando a conoscerli, ci stiamo stringendo sempre di più ed è molto bello”. E adesso c’è anche un Giovanni Simeone che si è finalmente sbloccato: “Ha animo, è un leader dello spogliatoio ed è un positivo dentro al gruppo - gli applausi del tecnico al Cholito - ma ci sono tanti ragazzi così: dobbiamo migliorare in tante cose con umiltà, bisogna perseverare e insistere con umiltà per migliorare”. Come una sorta di ciliegina sulla torta, c’è pure la prima porta inviolata dopo sei mesi: “La voglia di non prendere gol è un dato importante, Perri è arrivato alla fine del mercato in una città nuova e dopo un infortunio ma ha sempre avuto la mia massima fiducia” dice Abate.