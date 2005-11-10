Torino, Abate: "Tante cose positive, ma troppi gol subiti: questo mi fa arrabbiare"

23.00 - Il tecnico del Torino, Ignazio Abate, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Monza, valida per l'ottava giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 23.21 - Comincia la conferenza stampa di Abate

Cos'ha detto a Vlasic?

"Grande gara come i compagni, è ingeneroso parlare di un singolo perché tutti hanno lottato. Il gruppo era compatto, nei primi 20' siamo stati nello sporco e poi ne siamo usciti"

Oggi ci sono tante cose positive...

"Mi è piaciuta la reazione dopo il gol subito. Volevamo vincere con qualità e sentimento, abbiamo fatto una buonissima partita. Sono un po' arrabbiati per i gol subiti che diventano 11, la vittoria era più netto. E' un aspetto che dobbiamo e vogliamo migliorare"

In cosa siete migliorati?

"In tutto. L'anima non ci deve mai abbandonare, poi tutti i ragazzi credono in ciò che fanno. In tanti dovevano crescere in positivo, ma non abbiamo fatto nulla. C'è da migliorare tante cose. Stiamo capendo meglio i momenti della gara e ad avere connessioni migliori. Vedi in allenamento quando fanno le cose con più spensieratezza e senza essere troppo meccanici. Bisogna passare da giri a vuoto, ma sono felice perché vedevo il loro lavoro. I tifosi? Era un obiettivo creare alchimia e riaccendere sentimento. E' una piazza fantastica, ci ho giocato e questa gente ti regala emozioni. Nemmeno noi sappiamo ciò che ci possono dare...Martedì avremo un'altra gara difficile, testa subito al Como"

C'è tanto entusiasmo: adesso come si alimenta?

"Per noi deve essere benzina. Dobbiamo giocare con sentimento per la nostra gente. Quando lo stadio spinge ti aiuta a rimanere in piedi, dobbiamo tenerceli stretti e fare prestazioni con questo spirito. Si può giocare meglio o peggio, ma con questo spirito vieni sempre appoggiato"

Come stanno Mandragora e Simeone? E come mai ha inserito Gineitis?

"Per Simeone erano crampi. Mandragora ha sentito contrarre il muscolo, speriamo sia un affaticamento. Gineitis? Mi serviva lui, ha portato qualità e fisicità. Fitz-Jim e Bragança insieme avrebbero potuto soffrire la loro fisicità, sono felice per come è entrato Gineitis"

Il Monza è sembrato più piccolo per meriti del Toro...

"A Parma abbiamo sofferto per 20 minuti, pensavamo di far scemare la gara e a me non è piaciuto. Oggi ho visto la reazione nel voler fare la partita. Il Monza è forte, ho visto le loro gare e creano 7-8 palle gol pulite. Oggi abbiamo subito un colpo di testa e poco altro, mi dispiace aver preso due gol con leggerezza"

Questa classifica che significato e stimolo ha?

"Continuo sulla mia linea. Non la guardiamo, non dico bugie perché è troppo presto. Anche io ho esperienza, è un campionato complicato e ho visto squadre in fondo alla classifica dopo un grande girone d'andata, vedi la Cremonese. Se ci sentiamo appagati, è l'inizio della fine. Abbiamo margini di crescita, la prestazione di oggi mi rende felici ma sono arrabbiato per i due gol presi. Ora pensiamo a martedì: stare lì ci piace, ma è complicatissimo. Dobbiamo spingere, ci attende una grande squadra e sarà un bel banco di prova"

Belghali studia da Abate...

"Non facevo gol così belli (ride, ndr). Bisogna pretendere queste prestazioni, fa parte della mentalità di non accontentarsi. Non puoi alternare prestazioni buone e meno buone, noi non siamo forti perché dobbiamo dimostrarlo e ci serve continuità"

Un giudizio su Varela

"Ha tecnica e strapotere fisico, Ismajli ha fatto una grandissima partita"

Ore 23.33 - Termina la conferenza stampa di Abate