Torino, Abate: "Perri ha sempre avuto la mia fiducia. Simeone è un leader"

Ignazio Abate, allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 3-0 contro il Parma: "Ho avuto la fortuna di crescere con tanti campioni, non so se sia un caso o c'è qualcosa a Milanello nell'aria".

Ci racconti la partita che ha visto dalla panchina.

"Abbiamo fatto 30 minuti di livello, poi abbiamo gestito rischiando poco. Nella ripresa loro hanno spinto forte, abbiamo difeso e sbagliato tanto tecnicamente, ma con la voglia di non prendere gol, che è un dato importante, abbiamo vinto".

Perri si sta inserendo sempre meglio dopo qualche difficoltà iniziale.

"È arrivato gli ultimi giorni del mercato, veniva da un infortunio, non era al massimo, ma ha sempre avuto la mia fiducia, è un ragazzo che lavora a testa bassa. Sono felice per lui e per il Cholito, la piazza gli chiedeva dei gol, ma ha fatto un bel lavoro per la squadra nelle prime giornate".

Come giudica Simeone?

"Ha animo, lavora tutti i giorni a testa bassa, è un leader dello spogliatoio, gioca per la squadra. Sono giocatori importanti, è un positivo dentro il gruppo, ne ho tanti così, ci stiamo formando, abbiamo carattere, ma ci vuole umiltà, bisogna perseverare".

Cosa vi chiede la piazza?

"Questo spirito, che non ci deve mai abbandonare. Non è facile creare un gruppo con ragazzi nuovi, credo tanto in questo, sto imparando a conoscerli, questo è l'aspetto più bello".

Su cosa ha lavorato in questo periodo?

"Sono arrivati tanti ragazzi negli ultimi giorni, siamo partiti con un'idea tattica diversa, poi con le 5 punte in rosa abbiamo cambiato strada. Poi l'aspetto umano, il conoscersi, il legarsi, l'animo fa la differenza, lo spirito e il senso di appartenenza stanno crescendo".