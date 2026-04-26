Torino, Adams sul sogno Scozia: "Ora penso alla Serie A"
TUTTO mercato WEB
Prima della sfida in programma tra Torino e Inter, ai microfoni di DAZN, ecco le dichiarazioni di Che Adams: "Sappiamo che oggi sarà difficile perchè affrontiamo una squadra che probabilmente vincerà il campionato, dobbiamo cercare di portare punti a casa. Scozia? Devo restare concentrato sulla fine della stagione, cercando di collezionare minuti e provando a fare gol per aiutarmi in questo caso. Ma la concentrazione è solo sul Torino".
Altre notizie Serie A
Primo piano
Serie A
Serie B
Bari nel caos completo. Non trema solo Longo, ma tutto il club: il 1° maggio può esser retrocessione
Serie C
La vera benzina dell'Arezzo: la voglia di riscatto. Da Cianci a Di Chiara, tutti a caccia della Serie B
Pronostici
Calcio femminile