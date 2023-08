Torino, anche Valeri nella short-list per la fascia. È in scadenza il prossimo anno

C'è anche Emanuele Valeri nella short-list del Torino, alla caccia di nuovi rinforzi sulle fasce. Lo scrive Tuttosport, che spiega come il difensore della Cremonese sia uno dei nomi valutati da Davide Vagnati per diversi motivi, dal prezzo non elevato, vista la scadenza nel 2024 del difensore, alla carta d'identità di Valeri, che ha 25 anni.

Il Torino resta vigile, consapevole di avere diversi giocatori tra i considerati. Da Pasquale Mazzocchi della Salernitana, a Ballo-Touré del Milan. Resta sullo sfondo anche Josh Doig del Verona, così come Carlos Augusto, che però piace anche alle big Inter e Juventus.