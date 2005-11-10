Torino, Belghali: "Speciale vincere davanti ai nostri tifosi: vogliamo continuare così"

23.44 - Il difensore del Torino, Rafik Belghali, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro l'Udinese, valida per la sesta giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Come sta? E' stata la sua prima da 90 minuti

"Ho fatto 90 minuti, posso migliorare il mio livello e progredire"

Quali sono le emozioni per questa vittoria?

"Una gara speciale, spero che possiamo ripeterci già alla prossima partita"

Quali sono le prime impressioni sul Toro e dove potete arrivare?

"Sono qui da un mese, c'è un grande staff e un grande allenatore. Vogliamo continuare così"

Come mai ha scelto il Toro?

"Perché è una grande squadra, può essere un bel passo di crescita per la mia carriera"

Ore 23.46 - Termina la conferenza stampa di Belghali