Torino, caccia all'esterno sinistro: torna di moda Fares

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riporta Tuttosport uno degli obiettivi del Torino è quello di regalare a Mazzarri un terzino sinistro. I discorsi con il Napoli per Mario Rui si sono raffreddati, per questo è tornato di moda un altro nome: quello di Fares della SPAL. I ferraresi stanno cercando un sostituto e sono disposti a cedere il francese naturalizzato algerino, ma al momento la richiesta è molto alta: 20 milioni di euro.