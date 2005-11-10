Torino, Coco: "Attenti a Varela, questi attaccanti si difendono di squadra"

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Torino-Monza, il difensore granata Saul Coco è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare i temi caldi della sfida e l'avversario insidioso che lo attenderà in campo.

Ti troverai di fronte un centravanti come Varela che sta facendo molto bene, con sei gol in sei partite. Quando si affronta un attaccante così in forma, rapido e bravo a segnare, quali precauzioni si prendono da difensore e come approccerai la partita?

"Soprattutto bisogna essere pessimisti, come si dice tra noi difensori. Varela arriva certamente in un grandissimo momento di forma e sicuramente non ha bisogno di tantissime occasioni per farci male. Dobbiamo essere molto attenti: anche nella giocata in cui sembra che non possa succedere niente, bisogna tenere il cervello acceso, perché da un momento all'altro può farci male. Penso comunque che questi giocatori si difendano di squadra e non individualmente, quindi anche questo aspetto sarà importante".