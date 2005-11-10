Coco: "Perri è un grandissimo portiere, è arrivato a fine mercato e dovevamo adattarci"

Saul Coco, difensore del Torino, ha presentato a Sky Sport la sfida casalinga col Monza di questa sera, valida per l'anticipo dell'ottavo turno di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni principali.

Le parole di Coco

"Questa partita è importante non solo per i tre punti, ma perché veniamo da un percorso positivo e siamo sulla strada giusta. Questa gara ci deve servire per mandare un segnale e continuare ad accendere la nostra gente. Coi nostri tifosi siamo più forti", ha esordito il centrale granata.

Il focus si è spostato poi sul nuovo acquisto Lucas Perri tra i pali: "L'affiatamento con Perri procede bene. È un grandissimo portiere e un bravo ragazzo. Perri è arrivato a fine mercato e ci dobbiamo adattare lui a noi e loro a noi. Adesso però ci capiamo meglio. L'altro giorno ha fatto una grandissima partita e ci ha dato sostegno nei momenti importanti".