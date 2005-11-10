Torino in controllo al Tardini: Simeone e Adams in gol, Parma sotto 2-0 all'intervallo

Termina 2-0 in favore del Torino il primo tempo del Tardini, con il Parma di Gilardino che entra troppo tardi in partita e, per ora, non riesce a raddrizzare una partita molto complicata. Al 4' a sbloccare la partita ci ha pensato Simeone, che ha raccolto un cross da destra di Belghali e con il mancino al volo ha battuto Corvi. Passano 10 minuti e i granata sfiorano il raddoppio con Cacciamani, il quale da pochi passi con l'esterno destro non riesce a trovare lo specchio della porta.

Il raddoppio del Torino e la reazione del Parma

Al 24' a esultare è ancora la squadra di Abate, che orchestra un'azione insistita a destra con Vlasic, bravissimo a trovare Simeone al limite. A quel punto il Cholito calcia debolmente verso la porta, ma il suo tiro trova una deviazione che Che Adams sfrutta alla perfezione e di testa sigla il 2-0. I ducali però non mollano e creano una chance enorme al 33', con Romero che in girata obbliga al miracolo Perri sul suo palo. L'ultimo brivido lo regala l'estremo difensore del Torino, che sbaglia un rinvio e passa il pallone a Touré, che non sfrutta l'occasione.