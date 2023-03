Torino, difficile la permanenza di Ola Aina: l'esterno può tornare al Fulham in Premier

Tra i tanti giocatori del Torino in scadenza di contratto c'è anche Ola Aina. Secondo quanto riportato da Tuttosport, difficilmente l'esterno rimarrà in Italia, forte anche delle diverse offerte che gli sono pervenute dalla Premier League. La squadra più insistente sembra proprio il Fulham, che non lo riscattò in passato solo a causa della retrocessione in Championship del club.