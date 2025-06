Ufficiale Crotone, arriva Zunno dalla Cremonese. A titolo definitivo, firma un biennale

Con una nota ufficiale, il Crotone annuncia il primo nuovo volto della stagione sportiva 2025-2026: a titolo definitivo dalla Cremonese, arriva l'attaccante Marco Zunno, reduce dall'avventura in prestito al Foggia. Con gli squali rossoblù, il classe 2001 ha firmato un contratto biennale.

Di seguito il comunicato diffuso dal club calabrese:

"Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo dall’Unione Sportiva Cremonese il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Zunno.

Nato a Roccadaspide (Sa) il 5 maggio 2001, Zunno è un giovane e talentuoso è cresciuto nel Novara ed ha vestito anche le maglie di Fiorenzuola, Piacenza, Messina e Foggia per un totale di 114 presenze e 16 reti in Serie C.

Il giovane e talentuoso calciatore ha sottoscritto un contratto biennale con opzione fino al 2028 al verificarsi di determinate condizioni sportive, ed è ora pronto per la nuova avventura in rossoblù.

Benvenuto nella famiglia Crotone, Marco!".