Torino, Iago Falque già volato in Spagna. Rientro solo nel 2020

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Iago Falque, spiega la Gazzetta dello Sport, ha già salutato Torino per far rientro in Spagna, dove continuerà il suo percorso riabilitativo e starà vicino alla famiglia. La decisione del club granata è arrivata di fronte all'impossibilità di un recupero per l'ultima del 2019 contro la SPAL, con Iago Falque che è atteso per il rientro in campo a inizio 2020.