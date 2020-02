vedi letture

Torino, Longo su Edera: "Credo in lui. Adesso deve darmi un segnale"

Prima gara da titolare in stagione per Simone Edera con la maglia del Torino. Moreno Longo, tecnico dei granata ha così commentato la prestazione del giovane attaccante nel postpartita: "Lo conosco bene, credo in lui e ci può dare tanto. I giovani sanno che se meritano non ci sarà un problema a trattarli come se fossero grandi. Ma devono dare segnali loro".