Torino, Mazzarri: "Quota Europa? Sinceramente non ho fatto il calcolo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Genoa, toccando anche il tema della classifica: "Quota Europa? Sinceramente non ho fatto il calcolo, non ci serve. Mancano sei giornate, cerchiamo di ottenere il massimo e poi vedremo dove saremo in classifica. Il Genoa è una buona squadra, che ha ottenuto ottimi risultati contro le grandi: ha fermato il Napoli, ha vinto contro la Juventus, la Lazio e l’Atalanta. Può mettere in difficoltà chiunque e ha un allenatore esperto. Bisogna andare con le gambe e la testa al top se si vuole ottenere un risultato importante", alcune delle parole riportate dal sito ufficiale del club.