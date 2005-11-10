Torino-Monza 1-0 al 45' col primo gol granata di Fitz-Jim. Mangas chiede (invano) un rigore

Il Torino va all’intervallo in vantaggio per 1-0 sul Monza grazie alla rete di Fitz-Jim, arrivata al 39’ dopo un errore in disimpegno di Ondoa. L’avvio del match, valido per l'anticipo dell'ottavo turno di Serie A, è subito vivace: dopo appena due minuti Dani Mota svetta su calcio d’angolo, senza trovare però lo specchio. La risposta granata arriva al 3’ con la conclusione dalla distanza di Mandragora, alta sopra la traversa. All’8’ è il Monza a rendersi pericoloso, quando ancora Dani Mota sfiora il pallone su una costruzione dal basso imprecisa di Perri.

Il Torino conquista progressivamente il possesso

Con il passare dei minuti, la squadra di Abate prende campo e aumenta la pressione. Al 10’ uno scatenato Simeone salta l’uomo e mette al centro un pallone invitante, ma Cacciamani non riesce a intervenire; poco dopo, Ismajli sfiora il gol di testa su corner di Mandragora. Il Torino mantiene l’iniziativa, mentre il Monza di Juric fatica a ripartire, pur provando a farsi vedere con Varela e Ondoa.

Gol del Torino e polemiche del Monza

L’episodio decisivo arriva al 39’: Ondoa sbaglia il disimpegno e Simeone recupera palla, servendo Fitz-Jim. Il centrocampista ex Ajax avanza sul centro-sinistra dell’area e batte Tornqvist, portando avanti i granata. Sul fronte opposto, in pieno recupero Mangas finisce a terra in area dopo un contatto con Belghali. L’arbitro non ravvisa tuttavia gli estremi per il rigore e lascia proseguire, decisione confermata anche dal VAR. Archiviato un minuto di recupero abbondante, le squadre rientrano dunque negli spogliatoi con il Torino avanti 1-0 e qualche polemica da parte del Monza.

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