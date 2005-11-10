Il Torino passeggia sul Parma: secondo ko consecutivo per Gilardino, è 3-0 al Tardini

Il Parma perde nettamente 3-0 e non esce più dalla crisi. Il Torino di Ignazio Abate parte fortissimo e dopo 4 minuti è già in vantaggio grazie al gol di Simeone, bravissimo a calciare con il sinistro al volo su cross di Belghali e battere Corvi. Al 24' i granata raddoppiano con Che Adams, il quale come un vero opportunista si fa trovare al posto giusto sul tiro deviato di Simeone e di testa segna il 2-0 momentaneo.

L'assedio del Parma non basta

I ducali non ci stanno e al 49' sfiorano il 2-1 con il colpo di testa di Toure, che termina di poco a lato. Al 51' è Lontani a rendersi pericoloso con un destro a giro, che per poco non sorprende Perri, il quale non avrebbe mai potuto intervenire. Al 64' un altro squillo dei padroni di casa, con Romero che controlla e scaraventa il sinistro sull'esterno della rete, dando l'illusione ottica del gol.

Alla prima sortita però a segnare è il Torino, con Simeone che si mette in proprio e al 69' inventa una traiettoria che si insacca all'incrocio dei pali alla destra di Corvi. Gli uomini di Gilardino vanno vicini al gol della bandiera con Frigan due volte: sulla prima al 78' trova una gran risposta di Perri, la seconda invece gli viene annullata dal VAR per fuorigioco. L'ultimo tentativo è di Lontani, che un po' come prima calcia a giro da posizione defilata e non trova lo specchio.