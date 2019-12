Torino-SPAL, i convocati di Mazzarri: out Baselli, torna Bonifazi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso i propri account social ufficiali, il Torino ha reso noti i convocati per la sfida alla SPAL di domani sera. Fuori Baselli in mezzo, le scelte per Mazzarri sono piuttosto risicate, soli tre centrocampisti centrali di ruolo a disposizione. Torna a disposizione invece Bonifazi, ma per la difesa.

Portieri: Rosati, Sirigu, Ujkani.

Difensori: Aina, Ansaldi, Bonifazi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, Laxalt, Nkoulou.

Centrocampisti: Berenguer, Lukic, Meite, Rincon.

Attaccanti: Belotti, Millico, Verdi, Zaza.